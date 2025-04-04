Тому перегляд нового серіалу "Тілоохоронець" став справжньою насолодою для прихильників таких стрічок. Однак дехто таки критикує стрічку. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали для вас список чесних відгуків українських глядачів.
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Що кажуть українці про новий серіал "Тілоохоронець"
Дехто з українських глядачів зазначає, що серіал – неймовірний. Однак, певна річ, є і критики, які кажуть, що акторська гра у стрічці доволі слабка. Ми зібрали для вас список коментарів українців. Ось що вони пишуть:
- "На одному диханні дивилась."
- "Залишилась в захваті від перегляду, а особливо від гри Фатіми! їй дуже пасує роль слідчої. І хеппі енд її з напарником дуже зворушливіший."
- "Шкода, що так мало серій."
- "Нічого особистого, але мене не зацікавили актори, які грають в цьому серіалі. Якщо взяти акторів зі "Слідча", то мені вже знайомі їхні професійні якості, як вони викладаються в персонажів. Хоча, чесно, то я передивилася майже всі серіали, які є на СТБ за останній рік чи два."
- "Дуже хороший серіал. З чоловіком ледь не посварилися, він хоче новини, а я кажу: ні набридли твої негативні новини, будемо дивитися "Тілоохоронець"."
"Тілоохоронець": дивіться онлайн трейлер серіалу
- "Трохи забагато вбивств та бентежних моментів, проте кінець гарний."
- "Якщо чесно, це вперше неможливо було здогадатися, хто вбивця, мені дуже сподобався цей серіал."
- "Я спочатку думав, що Олег вбивця, але в серії 5 я зрозумів, що це все вона мутить і моя думка була правдива. Спочатку важко було повірити, що це вона, але з часом сумніви зникали. Шкода Олега, що його вбили, але я дуже радий, що Катя жива! Артем в цьому серіалі просто супер!"
- "Вже залишала коментар, але повторюсь: переборщили з персонажами. З головної героїні зробили тупеньку, зі слідчої – істеричку, вони себе так не поводять, з Рити – якусь супервумен, мама Олега взагалі якась неадекватна, знаючи стільки всього молитися на того синочка....в кінці серіалу трохи виправились і персонажі стали більш природними, але контраст занадто великий, що зіпсувало враження. Артем дуже сподобався, врівноважений і адекватний, приємно було спостерігати."
- "Сценарій цікавий, хоча вже в середині серіалу здогадалась хто вбивця. Порадували нові обличчя в головних ролях, але гра акторів не впевнена якась, діалоги нудні..."
Якщо ви обожнюєте переглядати українські серіали, але уже передивились усі новинки, то ця 8-серійна кримінальна мелодрама з гострим сюжетом точно вартує вашої уваги.