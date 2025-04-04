Поэтому просмотр нового сериала "Телохранитель" стал настоящим наслаждением для поклонников таких лент. Однако некоторые таки критикуют ленту. В материале Кино 24 мы собрали для вас список честных отзывов украинских зрителей.

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Что говорят украинцы о новом сериале "Телохранитель"

Некоторые из украинских зрителей отмечает, что сериал – невероятный. Однако, конечно, есть и критики, которые говорят, что актерская игра в ленте довольно слабая. Мы собрали для вас список комментариев украинцев. Вот что они пишут:

"На одном дыхании смотрела."

"Осталась в восторге от просмотра, а особенно от игры Фатимы! Ей очень подходит роль следователя. И хэппи энд ее с напарником очень трогательный."

"Жаль, что так мало серий."

"Ничего личного, но меня не заинтересовали актеры, которые играют в этом сериале. Если взять актеров из "Следователя", то мне уже знакомы их профессиональные качества, как они выкладываются в персонажей. Хотя, честно, то я пересмотрела почти все сериалы, которые есть на СТБ за последний год или два."

"Очень хороший сериал. С мужем чуть не поссорились, он хочет новости, а я говорю: нет надоели твои негативные новости, будем смотреть "Телохранитель"."

"Телохранитель": смотрите онлайн трейлер сериала

"Немного много убийств и тревожных моментов, однако конец хороший."

"Если честно, это впервые невозможно было догадаться, кто убийца, мне очень понравился этот сериал."

"Я сначала думал, что Олег убийца, но в серии 5 я понял, что это все она мутит и мое мнение было правдиво. Сначала трудно было поверить, что это она, но со временем сомнения исчезали. Жаль Олега, что его убили, но я очень рад, что Катя жива! Артем в этом сериале просто супер!"

"Уже оставляла комментарий, но повторюсь: переборщили с персонажами. С главной героини сделали тупенькую, со следственной – истеричку, они себя так не ведут, с Риты – какую-то супервумен, мама Олега вообще какая-то неадекватная, зная столько всего молиться на того сыночка....в конце сериала немного исправились и персонажи стали более естественными, но контраст слишком большой, что испортило впечатление. Артем очень понравился, уравновешенный и адекватный, приятно было наблюдать."

"Сценарий интересный, хотя уже в середине сериала догадалась кто убийца. Порадовали новые лица в главных ролях, но игра актеров не уверенная какая-то, диалоги скучные..."

Если вы обожаете просматривать украинские сериалы, но уже пересмотрели все новинки, то эта 8-серийная криминальная мелодрама с острым сюжетом точно стоит вашего внимания.