И, кстати, особое место в подборке горных кинопейзажей занимают Карпаты – величественные и загадочные горы Украины. Именно здесь, среди густых лесов и стремительных рек разворачиваются события нескольких фильмов подборки Кино 24, наполняя экраны неповторимой магией нашей природы и фольклора.

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"Приключения Паддингтона в Перу" (2025)

"Паддингтон, к сожалению Амазония несколько ве-е-е-е... огромная!" – с легким страхом предупреждает медвежонка мистер Браун. Но ни Паддингтона, ни семью Браунов это не остановит, ведь они специально прилетели в эти края, чтобы среди удивительных гор, лесов и рек Амазонии отыскать пропавшую тетушку медвежонка Люси. А заодно – еще и попасть в опасный квест по поискам легендарного Золотого города Эльдорадо.

"Приключения Паддингтона в Перу": смотрите онлайн трейлер фильма

К своим образам в новых "Приключениях Паддингтона" вернулись любимые актеры: семейство Браунов в составе Хью Бонневиль ("Аббатство Даунтон"), Мадлен Харрис и Самуэль Джослин, а также Эмили Мортимер, которая заменила Салли Хокинс в роли миссис Браун. И еще к касте присоединились две настоящие суперзвезды: обладательница Оскара Оливия Колман, которая сыграла монахиню-авантюристку, и Антонио Бандерас в роли не менее авантюрного капитана речного катера, потомка конкистадоров, который доставляет всю эту разношерстную и несколько сумасшедшую компанию в глубины Перу.

Кстати, если вы любите легкие ленты, которые можно посмотреть всей семьей, то мы собрали для вас 3 украинских сериала, похожие на "Домик на счастье", чтобы расслабиться вечером

"Властелин колец" (2001–2003)

Легендарная кинотрилогия Питера Джексона, состоящий из лент "Властелин колец: Братство кольца" (2001), "Властелин колец: Две башни" (2002) и "Властелин колец: Возвращение короля" (2003), снятых по одноименному роману Джона Р. Р. Толкина не требует лишних представлений. Ведь 30 номинаций на Оскар, 17 выигранных наград киноакадемии и почти 3 миллиардов долларов кассовых сборов говорят сами о себе.

"Властелин колец": смотрите онлайн трейлер фильма

Писательский талант Толкина и режиссерское визионерство Джексона сделали на экране фантастический мир Средиземья настолько реальным, насколько это только можно было представить. Вместе с Фродо (Элайджа Вуд) и его друзьями из Братства кольца на пути к горе Ордруин, где маленький хоббит должен уничтожить Кольцо Всевластия и спасти мир от порабощения черным магом Сауроном, зрители преодолевают бесчисленные локации, среди которых особое место занимают горы.

В частности, это и эпическая попытка перехода членов Братства горами Карадраса, где их едва не уничтожила магическая метель, и удивительная битва людей и эльфов с темными силами в Гельмовой Западине, и, конечно же, финальный переход Фродо и его верного друга Сэма (Шон Астин) мертвыми горами Мордора и горящими склонами горы Ордруин.

"Сторожевая застава" (2017)

Украинское приключенческое фэнтези по одноименному роману Владимира Рутковского рассказывает о современном школьника Витька, который с другом Вовчиком отправляется в горы, чтобы наблюдать солнечное затмение. Но во время путешествия случается загадочное землетрясение, которое разделяет друзей, что как раз шли по подвесному мосту над ущельем: Волчок зависает на краю обрыва, а Витька не может преодолеть страх высоты, чтобы помочь другу, и в это время в скале позади него открывается портал, который переносит парня на 1000 лет назад.

"Сторожевая застава": смотрите онлайн трейлер фильма

В прошлом Витька оказывается на, собственно, сторожевой заставе, где древнерусские витязи держат оборону против нашествия половцев, и помощь Витька оказывается для них очень кстати. Но теперь парню надо не только помочь предкам, но и как-то вернуться в свое время и спасти друга..

В "Сторожевой заставе" можно увидеть самые разнообразные украинские пейзажи – как горные, так и низменные. В частности, съемки происходили в Карпатах на скалах Олексы Довбуша, на Житомирщине в Коростышевском карьере и Тетеревском коше, на Киевщине в городе Буча, на болотах и на Лысой горе. А на киевской Троещине специально для фильма построили масштабные декорации самой Сторожевой заставы, которые до сих пор можно увидеть на киностудии Film.ua.

"Мавка. Лесная песня" (2023)

Хотя этот полнометражный украинский анимационный 3D-фильм и вдохновлен драмой-феерией Леси Украинки "Лесная песня", но сюжетно не имеет с ней почти ничего общего. Сюжет начинается с легенды, по которой в глубинах древнего леса был волшебный Источник Жизни, что своей силой питало все вокруг.

Но однажды в Волшебный лес через Черную гору пришел человек – владелец лесопилки, который умолял Лесовика дать каплю родниковой воды, чтобы спасти дочь от смерти. Леший дал – и этим спровоцировал нашествие людей, которые шли и шли в лес, стремясь захватить источник себе. Страшной ценой Леший одержал в этой битве победу и навеки запретил людям проходить за Черную гору, а лесным жителям – контактировать с людьми. Но эта давняя договоренность нарушается, когда в Волшебном лесу внезапно встречаются и влюбляются волшебная лесная Мавка и простой сельский парень Лукаш...

"Мавка. Лесная песня": смотрите онлайн трейлер фильма

Магия Черной горы принесла "Мавке" невероятный успех: в частности, со сборами в почти 18 миллионов долларов по всему миру, мультфильм стал самым кассовым украинским кинопроектом за всю историю нашего независимого кинематографа.

"Глаза: Легенда Карпат" (2025)

Красота и магия Карпат очаровывает не только украинцев. Так, уже совсем скоро в кино мы увидим новое волшебное семейное фэнтези, вдохновленное Украиной, – "Глаза: Легенда Карпат". Ленту написал и снял режиссер-дебютант Исаия Саксон, чьи предки происходили из Карпатского региона, – и именно эти места он выбрал местом действия своей истории. Снимать наши Карпаты, правда, по понятным причинам пришлось не в Украине, а по другую сторону границы – в Румынии. И именно туда, в глухие горные места, режиссер привез таких известных актеров, как оскаровские номинанты Уиллем Дефо, Эмили Уотсон и звезда сериального гита Netflix "Странные дела" Финн Вулфгард.

"Глаза: Легенда Карпат": смотрите онлайн трейлер фильма

История, разворачивающаяся в отдаленном карпатском селе, рассказывает о застенчивой девушке-подростке, по имени Юля (16-летняя немецкая актриса Хелена Зенгель). Ее, как и остальных здешних детей, растили в страхе перед странными, немного похожими на обезьян магическими существами, издавна живущими в окрестных лесах.

Местные жители называют этих существ Глаза и считают их воплощением зла. Но однажды Юля находит раненого и брошенного малыша Глаза – и понимает, что он вовсе не чудовище, а просто напуганный и растерянный ребенок, которому нужна помощь. Поэтому Юля, несмотря на все правила и запреты взрослых, убегает вместе с малышом Глаза в горы, чтобы помочь ему вернуться домой.

Я точно знал, что хочу снимать этот фильм только на натуре, в отдаленных районах Карпатских гор. Ведь это невероятные места: выезжаешь из городов – и видишь конные подводы и людей, которые живут в чрезвычайной близости к природе. Карпаты – это лучше всего сохранены первобытные леса во всей Европе, где до сих пор живет много медведей, рысей и волков. Поэтому побывать в Карпатах – это как совершить путешествие во времени,

– говорит режиссер.

А отправиться в это волшебное путешествие мы сможем уже 24 апреля, когда "Глаза: Легенда Карпат" появится в украинских кинотеатрах.