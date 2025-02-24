О трагической новости сообщила подруга актера, актриса Екатерина Григоренко. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Екатерины.

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На войне погиб Алексей Самойленко: что известно

По словам Екатерины Григоренко, Алексей Самойленко отправился на фронт в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину. Он был преданным патриотом, который, несмотря на свою популярность в кино, выбрал путь защитника своей родины. Война унесла его жизнь 19 февраля 2025 года.

19 февраля на войне погиб один из наших ближайших друзей Алексей Самойленко. Я до сих пор не могу понять. Первое фото сделано за пару дней до этого, когда он был в Киеве на выходных. Таким легким и живым я хочу его запомнить. Леша никогда не говорил лишнего и никогда не жаловался. В нем была такая искренность и достоинство, что рядом с ним мне всегда было немного стыдно за себя,

– написала Григоренко.

Для друзей его потеря стала тяжелым ударом, и они до сих пор не могут постичь того, что произошло. Екатерина вспоминает, что Алексей был чрезвычайно сдержанным человеком, всегда выбирал мудрые слова и никогда не выливал лишних эмоций.

Леша знал, за что он воевал. Он родом из Донецкой области и там похоронены его предки. А еще он был очень талантливым актером. Такого сердца больше нет ни у кого,

– отметила она.

По словам Екатерины, Алексей не любил жаловаться и никогда не позволял себя жалеть. Всегда оставался легким в общении, даря окружающим радость и позитив даже в самые сложные моменты.