Про трагічну новину повідомила подруга актора, актриса Катерина Григоренко. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Катерини.

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На війні загинув Олексій Самойленко: що відомо

За словами Катерини Григоренко, Олексій Самойленко вирушив на фронт у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він був відданим патріотом, який, попри свою популярність у кіно, обрав шлях захисника своєї батьківщини. Війна забрала його життя 19 лютого 2025 року.

19 лютого на війні загинув один з наших найближчих друзів Олексій Самойленко. Я досі не можу осягнути. Перше фото зроблене за пару днів до цього, коли він був в Києві на вихідних. Таким легким і живим я хочу його запам’ятати. Льоша ніколи не говорив зайвого і ніколи не жалівся. У ньому була така щирість і гідність, що поряд з ним мені завжди було трохи соромно за себе,

– написала Григоренко.

Для друзів його втрата стала важким ударом, і вони досі не можуть осягнути того, що сталося. Катерина згадує, що Олексій був надзвичайно стриманою людиною, завжди обирав мудрі слова і ніколи не виливав зайвих емоцій.

Льоша знав, за що він воював. Він родом з Донецької області й там поховані його предки. А ще він був надзвичайно талановитим актором. Такого серця більше немає ні в кого,

– зазначила вона.

За словами Катерини, Олексій не любив скаржитися і ніколи не дозволяв себе жаліти. Завжди залишався легким у спілкуванні, даруючи оточенню радість і позитив навіть у найскладніші моменти.