Как Алексей Суровцев обычно спасает животных: актер снял забавное видео с котом

Украинский актер и хореограф Алексей Суровцев в своей инстаграме показал, как обычно ловит кошек во время войны. Чтобы поднять настроение подписчикам, звезда сериала "След" снял забавное видео.

С первых дней войны Алексей Суровцев эвакуировал людей, а затем решил спасать животных, ведь, по его словам, о них заботятся меньше. Недавно актер сообщил, что откроет приют для четырехлапых друзей.

К слову Актер Алексей Суровцев откроет приют для животных, эвакуированных во время войны

Алексей Суровцев снял забавное видео о том, как спасает животных

Актер, также известный как "бородатая котомамуля", снял веселое видео о том, как иногда не просто с первого раза поймать животное. Особенно бегущих котиков, потому что не понимают, что происходит.

Так я ловлю кошек, которые постоянно убегают, царапаются и кусаются. Но сложнее всего это найти… К сожалению, не могу сейчас попасть в Ирпень, ждем 7 числа. Очень жаль, что за эти два дня можно было спасти до 30 – 40 животных,

– сказал актер.

"Надеюсь, это видео немного поднимет настроения. Пусть хорошего настроения будет немного больше", – подытожил актер.