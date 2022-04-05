З перших днів війни Олексій Суровцев евакуйовував людей, а потім вирішив рятувати тварин, адже, за його словами, про них дбають менше. Нещодавно актор повідомив, що відкриє притулок для чотирилапих друзів.

До слова Актор Олексій Суровцев відкриє притулок для тварин, яких евакуював під час війни

Олексій Суровцев зняв кумедне відео про те, як рятує тварин

Актор, також відомий як "бородата котомамуля", зняв веселе відео про те, як інколи не просто з першого разу зловити тварину. Особливо котиків, які тікають, бо не розуміють, що відбувається.

Отак я ловлю котів, які постійно тікають, дряпаються і кусаються. Але найскладніше це знайти… На жаль, не можу зараз потрапити в Ірпінь, чекаємо 7 числа. Дуже шкода, за ці два дні можна було врятувати до 30 – 40 тварин,

– сказав актор.

"Сподіваюся, це відео трохи підніме настрої. Нехай гарного настрою буде трохи більше", – підсумував актор.