Актор займається волонтерською діяльністю. Рятувати тварин – це, власне, зараз його заняття, яке він прирівнює до роботи та обожнює.

До слова Федінчик в теробороні сумує за сім’єю і засуджує колег з Росії: "Пробитися до них неможливо"

Олексій Суровцев відкриє притулок для тварин

Актор повідомив, що він щодня їздить та рятує тварин з Ірпеня та гарячих точок: "Я виводжу їх звідти в досить великій кількості: іноді по 15, 20, 30 навіть хвостів. Хоча це не лише коти та собаки, це і папуги, і морські свинки, і шиншили, і черепахи"

Саме тому я вирішив організувати притулок для тих тварин, які звикли отримувати тепло та ласку, любов у затишних теплих квартирах і зараз зі зрозумілих причин вони цього робити не можуть,

– сказав Олексій Суровцев.

Крім цього, актор подякував усім за допомогу, яку українці надають зокрема тваринам.

Зірка серіалу "Слід" раніше розповідав, як вирішив рятувати наших чотирилапих друзів.