Актор займається волонтерською діяльністю. Рятувати тварин – це, власне, зараз його заняття, яке він прирівнює до роботи та обожнює. Як він розмовляє з тваринами, заспокоює їх, та як відбуваються пошуки – дивіться нижче.

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Актор Олексій Суровцев рятує тварин на війні

"Навіть і припустити не міг, що рятуватиму хвостатих, що їх буде така величезна кількість! Покинутих, зляканих, голодних, самотніх,

– розповів актор.

Далі зірка розповів, що спочатку евакуйовував людей, але потім зрозумів, що тих, хто допомагає людям багато, а от тих, хто рятує тварин – ні.

"У мене маленька машинка в Ірпені, куди оптимально влазять лише Коти та маленькі Собачки. Ну і люблю я тварин. Самі собі вони допомогти у цій ситуації не можуть. Не навчилися вони самі собі насипати їжу та відчиняти зачинені двері. Віримо у перемогу! Разом ми сила!", – доповнив актор.

"Щодня, як на роботу! – поділиться артист в інстаграмі. – Але ви знаєте, я завжди казав, що робота повинна приносити мені задоволення, тоді й результат буде чудовий. І це "заняття", не можу назвати його роботою, мені дуже до вподоби!"

Так, небезпечно! Так, тяжко! Так, страшно! Але коли бачиш ці перелякані віддані та віддані очі, то розумієш, що це не дарма!,

– ділиться Суровцев.

Як відомо, 85 – 90 % врятованих тварин він передає або господарям, або їхнім знайомим, які потім відправляють їх в інші міста і навіть країни.