Актер занимается волонтерской деятельностью. Спасать животных – это, собственно, его занятие, которое он приравнивает к работе и обожает. Как он разговаривает с животными, успокаивает их и как происходят поиски – смотрите ниже.

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Актер Алексей Суровцев спасает животных на войне

"Даже и предположить не мог, что буду спасать хвостатых, что их будет такое огромное количество! Покинутых, испуганных, голодных, одиноких,

– рассказал актер.

Дальше звезда рассказал, что сначала эвакуировал людей, но потом понял, что тех, кто помогает людям много, а вот спасающих животных – нет.

"У меня маленькая машинка в Ирпене, куда оптимально влезают только Кошки и маленькие Собачки. Ну и люблю я животных. Сами себе они помочь в этой ситуации не могут. Не научились они сами себе насыпать еду и открывать закрытую дверь. Верим в победу! Итого! Мы сила!", – дополнил актер.

"Ежедневно, как на работу! – поделится артист в инстаграме. – Но вы знаете, я всегда говорил, что работа должна доставлять мне удовольствие, тогда и результат будет замечательный. И это "занятие", не могу назвать его работой, мне очень хорошо. Нравится!"

Да, опасно! Да, тяжело! Да, страшно! Но когда видишь эти испуганные преданные и преданные глаза, то понимаешь, что это не зря!

– делится Суровцев.