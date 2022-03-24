В эфире звезда отметила, что не жалеет ни копейки Вооруженным Силам Украины. Несмотря на финансовую помощь, Хижняк занимается и волонтерской деятельностью.

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Антонина Хижняк поддерживает ВСУ

Артистка рассказала, что всячески пытается помочь ВСУ и назвала секрет украинского сопротивления.

Я понимаю, что наша сила сейчас в том, что мы единственные. Каждый украинец, где бы он ни был, делает все для нашей победы. Мне в это хотелось бы верить. Те люди, которые окружают меня каждый день – волонтеры, ребята из терробороны, ВСУ, это те люди, которым я верю и доверяю свою жизнь, своего ребенка и семьи,

– подчеркнула Хижняк.

Хижняк рассказала, что сейчас помогает финансово и занимается волонтерской деятельностью.

Мы помогаем им на кухне – готовим, убираем… Это какая-то частичка тепла и заботы, которую мы можем отдать нашим воинам. Эти улыбки, они постоянны,

– заметила актриса.

Звезда убеждает, "спавшие наконец проснулись и присоединились в этой борьбе". Чрезвычайно важно "чувствовать, что ты единственная частица чего-нибудь целого".

Знаете, мне кажется, что не всем народам удалось на свете чувствовать такое единство, как нам сейчас,

– сказала Хижняк.

Также она подчеркнула, что украинцы уже не первый раз доказали, что могут сделать невозможное ради своей цели, сейчас – это победа.