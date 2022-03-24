В ефірі зірка зазначила, що не шкодує жодної копійки Збройним Силам України. Попри фінансову допомогу Хижняк займається й волонтерською діяльністю.

До теми Ворог слабне і розуміє, що правда й перемога за нами, – актор серіалу "Кава з кардамоном"

Антоніна Хижняк підтримує ЗСУ

Артистка розповіла, що всіляко намагається допомогти ЗСУ та назвала секрет українського спротиву.

Я розумію, що наша сила зараз в тому, що ми єдині. Кожен українець, де б він не був, робить все для нашої перемоги. Мені у це хотілося б вірити. Ті люди, які оточують мене щодня – волонтери, хлопці з тероборони, ЗСУ, це ті люди, яким я вірю та довіряю своє життя, своєї дитини та родини,

– наголосила Хижняк.

Хижняк розповіла, що наразі допомагає фінансово та займається волонтерською діяльністю.

Ми допомагаємо їм на кухні – готуємо, прибираємо… Це якась така частинка тепла і турботи, яку ми можемо віддати нашим воїнам. Ці посмішки, вони постійні,

– зауважила акторка.

Зірка переконує, що "ті, хто спав, нарешті прокинулися та доєдналися в цій боротьбі". Надзвичайно важливо "відчувати, що ти єдина частинка чогось цілого".

Знаєте, мені здається, що не всім народам пощастило на світі відчувати таку єдність, як нам зараз,

– сказала Хижняк.

Також вона наголосила, що українці вже не вперше довели, що можуть зробити неможливе заради своєї мети, наразі – це перемога.

Антоніна Хижняк про допомогу ЗСУ та волонтерську діяльність: дивіться відео