Сейчас Тарас Цымбалюк находится в родном доме своих родителей в Черкасской области, где условно спокойно. Он вместе с женой волонтерит и поддерживает ВСУ.
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Тарас Цымбалюк рассказал о том, чем занимается во время войны
По словам актера, в Черкасской области люди невероятно активны, и ему это нравится. "Мы с женой в какой-то мере помогаем, чем можем. Мы плели сетки, увозили ребятам из терробороны еду… Одним словом, где мы можем быть полезны, мы там и были".
Они также создали телеграм-канал для быстрой коммуникации местных жителей. В соцсетях актер показывает людям правду и питает надежду, что даже русскоязычное население, подписанное на него, увидит, что у нас происходит.
Одним словом, на всех фронтах, где есть возможность, веду активную деятельность,
сказал актер.
По словам Тараса Цымбалюка, настроение в Черкасской области боевое. "Мне нравится, что в какой-то мере преодолена паника, народ объединяется, четко понимает, что делает враг, он слабеет. Он понимает, что правда за нами, мораль за нами и в конце концов победа, однозначно, за нами. Поэтому это главное".
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