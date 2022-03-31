Актер занимается волонтерской деятельностью. Спасать животных – это, собственно, его занятие, которое он приравнивает к работе и обожает.

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Алексей Суровцев откроет приют для животных

Актер сообщил, что он ежедневно ездит и спасает животных из Ирпеня и горячих точек: "Я вывожу их оттуда в достаточно большом количестве: иногда по 15, 20, 30 даже хвостов. Хотя это не только кошки и собаки, это и попугаи, и морские свинки, и шиншиллы, и черепахи"

Поэтому я решил организовать приют для тех животных, которые привыкли получать тепло и ласку, любовь в уютных теплых квартирах и сейчас по понятным причинам они этого делать не могут,

– сказал Алексей Суровцев.

Кроме этого, актер поблагодарил всех за помощь, которую украинцы оказывают животным.