Как он рассказал РБК-Украина LIFE, за один съемочный день он может получить от 10 до 15 тысяч гривен. Правда, конкретная сумма зависит от предложения продюсеров и самого проекта.

То есть кино – это не совсем та золотая жила, которую мы себе представляли. Особенно если учесть, что завтра съемочного дня может просто не быть.

Шесть лет в сериалах – но не только ради денег



Алексей Суровцев / Фото НАСПРАВДИ SHOW



Суровцев уже около шести лет является одним из главных актеров двух популярных сериалов. Однако признается: актерская работа приносит ему меньше, чем в свое время гастроли с танцами.

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И здесь начинается самое интересное. По словам Алексея, главное преимущество популярности – рекламные контракты. Именно они позволяют зарабатывать больше, чем исключительно на съемочной площадке.

Ведь быть известным, оказывается, иногда даже выгоднее, чем просто хорошо играть роль. Телевидение дает узнаваемость, а узнаваемость уже можно монетизировать.

До кино были танцы – и очень специфические

До актерской карьеры Суровцев профессионально занимался танцами. Причем не совсем теми, где все в костюмах с блестками и соревнуются за кубок.

После выступления мужского коллектива он решил попробовать себя в танцах, ну скажем, для взрослых. Сначала, по его словам, получалось не очень, но уже через два месяца занятий он активно включился в эту сферу.

Впоследствии Суровцев даже выиграл чемпионат Украины по этому виду танца и начал разрабатывать собственную программу.

Тогда же он встретил будущую жену, которая тоже занималась танцами. Вместе они воплотили задуманное в жизнь и гастролировали около 15 лет.

Так что путь Алексея к сериалам был, мягко говоря, нетипичным. И танцевальное прошлое, похоже, оставило после себя не только сценический опыт.

Актер рассказывает, что эстетика тела до сих пор занимает важное место в его жизни. Он продолжает ходить в спортзал, плавать и поддерживать себя в форме.

Ранее другой украинский актер Павел Текучев раскрыл сумму гонораров актеров в Украине.