Як він розповів РБК-Україна LIFE, за один знімальний день він може отримати від 10 до 15 тисяч гривень. Щоправда, конкретна сума залежить від пропозиції продюсерів та самого проєкту.

Тобто кіно – це не зовсім та золота жила, яку ми уявляли. Особливо якщо врахувати, що завтра знімального дня може просто не бути.

Шість років у серіалах – але не тільки заради грошей



Олексій Суровцев / Фото НАСПРАВДІ SHOW



Суровцев уже близько шести років є одним із головних акторів двох популярних серіалів. Проте зізнається: акторство приносить йому менше, ніж свого часу гастролі з танцями.

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І тут починається найцікавіше. За словами Олексія, головна перевага популярності – рекламні контракти. Саме вони дозволяють заробляти більше, ніж виключно на знімальному майданчику.

Бо бути відомим, виявляється, іноді навіть вигідніше, ніж просто добре грати роль. Телебачення дає впізнаваність, а впізнаваність уже можна монетизувати.

До кіно були танці – і дуже специфічні

До акторської кар'єри Суровцев професійно займався танцями. Причому не зовсім тими, де всі у костюмах із блискітками та змагаються за кубок.

Після виступу чоловічого колективу він вирішив спробувати себе в танцах, ну скажемо, для дорослих. Спочатку, за його словами, виходило не дуже, але вже після двох місяців занять він активно включився в цю сферу.

Згодом Суровцев навіть виграв чемпіонат України з такого танцю та почав розвивати власну програму.

Тоді ж він зустрів майбутню дружину, яка теж займалася танцями. Разом вони реалізували задум і гастролювали близько 15 років.

Тож шлях Олексія до серіалів був, м'яко кажучи, нетиповим. І танцювальне минуле, схоже, залишило після себе не лише сценічний досвід.

Актор розповідає, що естетика тіла й досі займає важливе місце в його житті. Він продовжує ходити в спортзал, плавати та підтримувати себе у формі.

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