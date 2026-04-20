Где сейчас звезда сериала "Когда мы дома" Алексей Тритенко, которого наградили "Золотым крестом"

Вы можете знать этого актера как звезду семейной комедии "Когда мы дома". Алексей Тритенко популярный украинский актер, который после начала полномасштабной войны в Украине присоединился к защите страны на фронте.

Он вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас имеет звание младшего сержанта. В материале 24 Канала рассказываем, чем сейчас занимается Алексей Тритенко, который получил награду "Золотой крест" от Главнокомандующего ВСУ.

Рекомендуем Том Круз может получить самый большой гонорар в истории Голливуда: о какой сумме идет речь

Где сейчас известный украинский актер Алексей Тритенко?

Алексей Тритенко сейчас является военнослужащим и служит в звании младшего сержанта в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады. Он занимает должность стрелка в роте управления беспилотными авиационными комплексами.

Кстати, читайте также о "Мирный-21", Сеитаблаева, службу и украинское кино: интервью с актером Алексеем Тритенко – по ссылке.

Актерская карьера Алексея пока поставлена на паузу. После начала полномасштабной войны он посвятил себя службе на фронте. Если просмотреть его соцсети, то с февраля 2022 года все публикации связаны с военной службой.

В комментарии изданию ТСН Алексей признавался, что мечтает вернуться к своей основной профессии, однако пока даже не думает об этом. По его словам, друзья-продюсеры иногда пытаются пригласить его на съемки – хотя бы на один-два дня, впрочем это почти невозможно.

Не изменился и статус в его личной жизни. Хотя Алексей был дважды женат, сейчас он говорит, что для десантника личная жизнь – это приказ командира. Поэтому сейчас его главным приоритетом является защита Украины.

В каких фильмах и сериалах можно увидеть Тритенко?

Алексей Тритенко – разноплановый актер, который сыграл во многих сериалах и фильмах. В частности, его можно увидеть в таких проектах:

"Когда мы дома",

"Сувенир из Одессы",

"Круты 1918",

"Я работаю на кладбище",

"Хлебный день",

"Мой милый дом" и другие.

Поклонники надеются, что уже вскоре снова увидят актера на экранах или театральной сцене.