Він вступив до лав Збройних Сил України і нині має звання молодшого сержанта. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, чим зараз займається Олексій Тритенко, який отримав нагороду "Золотий хрест" від Головнокомандувача ЗСУ.
Де зараз відомий український актор Олексій Тритенко?
Олексій Тритенко нині є військовослужбовцем і служить у званні молодшого сержанта у складі 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Він обіймає посаду стрільця в роті управління безпілотними авіаційними комплексами.
Акторська кар'єра Олексія наразі поставлена на паузу. Після початку повномасштабної війни він присвятив себе службі на фронті. Якщо переглянути його соцмережі, то з лютого 2022 року всі публікації пов'язані з військовою службою.
У коментарі виданню ТСН Олексій зізнавався, що мріє повернутися до своєї основної професії, однак наразі навіть не думає про це. За його словами, друзі-продюсери іноді намагаються запросити його на зйомки – бодай на один-два дні, втім це майже неможливо.
Не змінився й статус у його особистому житті. Хоча Олексій був двічі одружений, нині він каже, що для десантника особисте життя – це наказ командира. Тож зараз його головним пріоритетом є захист України.
У яких фільмах та серіалах можна побачити Тритенка?
Олексій Тритенко – різноплановий актор, який зіграв у багатьох серіалах і фільмах. Зокрема, його можна побачити в таких проєктах:
- "Коли ми вдома",
- "Сувенір з Одеси",
- "Крути 1918",
- "Я працюю на цвинтарі",
- "Хлібний день",
- "Мій милий дім" та інших.
Шанувальники сподіваються, що вже незабаром знову побачать актора на екранах або театральній сцені.