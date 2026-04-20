Він вступив до лав Збройних Сил України і нині має звання молодшого сержанта. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, чим зараз займається Олексій Тритенко, який отримав нагороду "Золотий хрест" від Головнокомандувача ЗСУ.

Де зараз відомий український актор Олексій Тритенко?

Олексій Тритенко нині є військовослужбовцем і служить у званні молодшого сержанта у складі 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Він обіймає посаду стрільця в роті управління безпілотними авіаційними комплексами.

Акторська кар'єра Олексія наразі поставлена на паузу. Після початку повномасштабної війни він присвятив себе службі на фронті. Якщо переглянути його соцмережі, то з лютого 2022 року всі публікації пов'язані з військовою службою.

У коментарі виданню ТСН Олексій зізнавався, що мріє повернутися до своєї основної професії, однак наразі навіть не думає про це. За його словами, друзі-продюсери іноді намагаються запросити його на зйомки – бодай на один-два дні, втім це майже неможливо.

Не змінився й статус у його особистому житті. Хоча Олексій був двічі одружений, нині він каже, що для десантника особисте життя – це наказ командира. Тож зараз його головним пріоритетом є захист України.

У яких фільмах та серіалах можна побачити Тритенка?

Олексій Тритенко – різноплановий актор, який зіграв у багатьох серіалах і фільмах. Зокрема, його можна побачити в таких проєктах:

"Коли ми вдома",

"Сувенір з Одеси",

"Крути 1918",

"Я працюю на цвинтарі",

"Хлібний день",

"Мій милий дім" та інших.

Шанувальники сподіваються, що вже незабаром знову побачать актора на екранах або театральній сцені.