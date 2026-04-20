Известный украинский актер получил "Золотой крест" от Главнокомандующего ВСУ
Алексей Тритенко получил почетную награду от Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Александр Сырский отметил украинского актера почетным нагрудным знаком "Золотой Крест" за службу украинскому народу.
Об этом Тритенко сообщил на своей странице в инстаграме. В материале рассказываем подробности и что известно о его службе.
Тритенко получил награду от Главнокомандующего ВСУ: что известно?
Известный украинский актер Алексей Тритенко, который служит в Вооруженных силах Украины с начала полномасштабной войны, получил почетную награду.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский наградил его нагрудным знаком "Золотой Крест" за службу украинскому народу.
Фотографией награды актер поделился на своей странице, добавив короткий комментарий: "Служу украинскому народу".
Какую должность в армии занимает Алексей Тритенко?
- Алексей Тритенко известен по роли в сериале "Когда мы дома".
- После начала полномасштабной войны он стал военнослужащим, хотя долгое время не разглашал этого.
- Сейчас актер служит в ВСУ в звании младшего сержанта в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.
- По словам Тритенко, в комментарии изданию ТСН, он занимает должность стрелка в роте управления беспилотными авиационными комплексами.