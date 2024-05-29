Это решение является очередной попыткой российских властей подавить любое сопротивление и критику в свой адрес. Российские власти не могут смириться с тем, что есть люди, которые выступают против кровопролитной войны.
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Скандального иноагента Алексея Панина признали террористом
Публичное осуждение войны в Украине и критика правящей верхушки России привели к возбуждению против него уголовного дела "о призывах к терроризму". В России Панина заочно арестовали по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма).
Сейчас Алексей Панин уже проживает за границей, поэтому арест был осуществлен заочно. В случае возвращения в Россию самостоятельно или путем экстрадиции, актера будут удерживать под стражей в течение двух месяцев. Затем его может ждать тюремный срок от пяти до семи лет.
А теперь официально Панина признали террористом и экстремистом.
Алексей Панин поддерживает Украину: что известно
- После полномасштабного вторжения России в Украину Алексей Панин призвал россиян не молчать, а выходить на протесты.
- Позже актер выразил свою гневную позицию в обращении к россиянам в День театра, напомнив о том, как оккупанты бросили бомбу на театр в Мариуполе, и пожелав коллегам-путинистам ночных кошмаров с убитыми украинцами.
Российский актер Алексей Панин принял участие в концерте певицы Верки Сердючки. Концерт, который был благотворительным и имел целью сбор средств на нужды Вооруженных Сил Украины, состоялся в Испании. Именно там появился Алексей Панин.
На концерте он был замечен в футболке, на которой была видна выразительная надпись "Puck Futin". В этой надписи буквы были специально перепутаны, чтобы насмешить фамилию и унизить кремлевского диктатора.