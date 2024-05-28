Некоторые из них были профессиональными в этой сфере, а кто-то – впервые в жизни оказался на съемочной площадке. Среди тех, кто снялся в ленте: Анна Тринчер, Маша Кондратенко, Лиза Василенко и другие. Узнайте, как изменились и где сейчас любимцы миллионов, на Кино 24.

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Как изменились актеры сериала "Школа"

Лиза Василенко

Актриса известна своей противоречивой позицией и неоднозначным отношением к украинскому народу. После успеха в сериале "Школа" переехала в Москву, заявив, что никогда не хотела жить в Украине. Она называла украинских патриотов "тупыми" и говорила, что "лучше умереть в России, чем в Украине".

После начала большой войны актриса многократно просила прощения, утверждая, что теперь все осознала. Однако, похоже, не полностью. Сейчас Лиза Василенко живет в Европе и строит отношения с Моргенштерном, называя это "настоящей любовью". Она заявляет, что они поддерживают Украину, но в то же время не стесняется публиковать видео под песни российских исполнителей и общаться на языке агрессора.

Анна Тринчер

После участия в сериале "Школа" Анна Тринчер начала осуществлять свою самую большую мечту – стать успешной певицей. Она приняла участие в проекте "Голос страны" и в команде Джамалы дошла до финала, хотя и не смогла победить. Однако это не помешало Анне стать одной из самых успешных певиц Украины.

Личная жизнь Тринчер также претерпела значительные изменения. Она успела выйти замуж, а через два года развелась с известным украинским блогером Александром Волошиным.

Сейчас артистка активно развивает свою карьеру и уделяет большое внимание своему физическому и ментальному здоровью. Анна увлеклась духовными практиками и медитацией, делая все возможное, чтобы оставаться сильной в эти сложные времена.

Маша Кондратенко

Маша Кондратенко также сыграла роль в сериале "Школа". После участия в этом проекте актриса пытается совмещать личную жизнь и карьеру. Она рассказала, что сейчас находится в отношениях. Однако певица не скрывает, что карьера для нее остается на первом месте.

Она отметила, что даже продюсеры советовали ей не заводить отношения с мужчинами. Впрочем, кажется, что ей удается успешно совмещать и то, и другое.

Ирина Кудашова

Роль в "Школе" стала для Ирины настоящим стартом в актерской карьере. Она успешно реализовала себя как актриса и сейчас участвует во многих украинских проектах, где получает замечательные роли.

Кроме того, Ирина наконец счастлива в отношениях. Актриса признавалась, что раньше была несчастной в личной жизни, поскольку попадала в "ловушку" к абьюзерам и манипуляторам. Однако теперь рядом с ней мужчина, которого она действительно заслуживает.

Приближается окончание учебного года. Если вы думаете, где искать вдохновение в конце семестра, посмотрите культовый подростковый сериал "Школа". Эти школьные страсти точно не оставят вас равнодушными.