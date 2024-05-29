Скандального иноагента Алексея Панина признали террористом в России

Ранее в России возбудили уголовное дело "о призывах к терроризму" против актера Алексея Панина, который в начале полномасштабного вторжения покинул страну-агрессора и продолжает осуждать преступный режим Кремля. Теперь его официально признали террористом и экстремистом.

Это решение является очередной попыткой российских властей подавить любое сопротивление и критику в свой адрес. Российские власти не могут смириться с тем, что есть люди, которые выступают против кровопролитной войны.

Смотрите также Пошли разными путями: как изменились и где сейчас актеры культового подросткового сериала "Школа"

Скандального иноагента Алексея Панина признали террористом

Публичное осуждение войны в Украине и критика правящей верхушки России привели к возбуждению против него уголовного дела "о призывах к терроризму". В России Панина заочно арестовали по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма).

Сейчас Алексей Панин уже проживает за границей, поэтому арест был осуществлен заочно. В случае возвращения в Россию самостоятельно или путем экстрадиции, актера будут удерживать под стражей в течение двух месяцев. Затем его может ждать тюремный срок от пяти до семи лет.

А теперь официально Панина признали террористом и экстремистом.

Алексей Панин поддерживает Украину: что известно