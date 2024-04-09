Не контролирует собственные эмоции: Алека Болдуина в очередной раз обвинили в убийстве украинки

Прокуроры штата Нью-Мексико, США, сделали новое заявление по делу об убийстве украинского оператора Галины Гатчинс на съемках фильма "Ржавчина". Они утверждают, что известный голливудский актер Алек Болдуин в 2021 году убил женщину из-за потери контроля над своими эмоциями и хаоса на площадке.

Уже прошло более двух лет с момента трагического события, но дело до сих пор не закрыли. Известно, что судебный процесс над Алеком Болдуином, которого обвиняют в убийстве, запланирован на 9 июля.

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Алека Болдуина в очередной раз обвинили в убийстве

Прокуроры отметили, что лицо, ответственное за смерть, было "неосторожным" в работе с огнестрельным оружием и "часто кричало и ругалось". На тот момент револьвер был заряжен, а актер утверждал, что не нажимал на спусковой крючок, а просто махал реквизитом.

Наблюдать за поведением мистера Болдуина на съемочной площадке "Иржи" означает быть свидетелем человека, который совершенно не контролирует собственные эмоции и совершенно не беспокоится о том, как его поведение влияет на окружающих. Свидетели отмечают, что именно это поведение способствовало безопасности на съемочной площадке,

– заявили прокуроры Кари Т. Моррисси и Джейсон Дж. Льюис.

В апреле прошлого года стало известно, что актер и семья покойного оператора достигли соглашения и судебный процесс по обвинению Алека Болдуина в непредумышленном убийстве был отменен. Однако в январе этого года обвинение выдвинули снова, поскольку прокуратура Нью-Мексико получила новые доказательства.

Болдуина обвиняют в убийстве украинки Галины Гатчинс: что произошло

21 октября 2021 года во время съемок фильма "Ржавчина" произошла трагедия: в результате выстрела Алека Болдуина из оружия, предназначенного для реквизита, погибла оператор из Украины, Галина Гатчинс, а также получил ранения режиссер Джоэл Соуза.

С 31 января актера официально обвинили в непредумышленном убийстве. Весной 2023 года с него сняли обвинения, и через несколько месяцев семья оператора и Болдуин заключили мировое соглашение.

Но незадолго против Болдуина было возобновлено уголовное дело, в котором содержатся два новых обвинения: Во-первых, Алек Болдуин небрежно обращался с пистолетом, предназначенным для реквизита. Во-вторых, актер игнорировал или был равнодушным к безопасности на площадке.

Летом состоится суд. Если актера признают виновным в непредумышленном убийстве, ему может быть назначено до 18 месяцев заключения.