Вже пройшло понад два роки з моменту трагічної події, але справу досі не закрили. Відомо, що судовий процес над Алеком Болдвіном, якого звинувачують у вбивстві, заплановано на 9 липня.

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Алека Болдвіна вкотре обвинуватили у вбивстві

Прокурори зазначили, що особа, відповідальна за смерть, була "необережною" у роботі з вогнепальною зброєю і "часто кричала та лаялась". На той момент револьвер був заряджений, а актор стверджував, що не натискав на спусковий гачок, а просто махав реквізитом.

Спостерігати за поведінкою містера Болдвіна на знімальному майданчику "Іржі" означає бути свідком людини, яка абсолютно не контролює власні емоції та абсолютно не турбується про те, як його поведінка впливає на оточення. Свідки зазначають, що саме ця поведінка сприяла безпеці на знімальному майданчику,

– заявили прокурори Карі Т. Морріссі та Джейсон Дж. Льюїс.

У квітні минулого року стало відомо, що актор та сім'я покійної операторки досягли згоди й судовий процес щодо звинувачення Алека Болдвіна у ненавмисному вбивстві був скасований. Однак у січні цього року звинувачення висунули знову, оскільки прокуратура Нью-Мексико отримала нові докази.

Болдвіна звинувачують у вбивстві українки Галини Гатчинс: що сталося

21 жовтня 2021 року під час зйомок фільму "Іржа" сталася трагедія: в результаті пострілу Алека Болдвіна зі зброї, призначеної для реквізиту, загинула операторка з України, Галина Гатчинс, а також отримав поранення режисер Джоел Соуза.

З 31 січня актора офіційно звинуватили у ненавмисному вбивстві. Навесні 2023 року з нього зняли звинувачення, і через кілька місяців сім'я операторки та Болдвін уклали мирову угоду.

Але незадовго проти Болдвіна була відновлена кримінальна справа, в якій містяться два нових звинувачення: По-перше, Алек Болдвін недбало поводився з пістолетом, призначеним для реквізиту. По-друге, актор ігнорував або був байдужим до безпеки на майданчику.

Влітку відбудеться суд. Якщо актора визнають винним у ненавмисному вбивстві, йому може бути призначено до 18 місяців ув'язнення.