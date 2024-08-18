Легенда французского кинематографа: что известно об Алене Делоне, который поддерживал Украину

18 августа, стало известно о смерти французского актера Ален Делона. Звезда кинематографа отошел в вечность в возрасте 88 лет.

О печальную весть сообщили его дети. Кино 24 расскажет подробнее о становлении карьеры, личной жизни и поддержке Украины Алена Делона.

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