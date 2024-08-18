Про сумну звістку повідомили його діти. Кіно 24 розповість детальніше про становлення кар'єри, особисте життя та підтримку України Алена Делона.

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Дитинство і перші кроки в кар'єрі

8 листопада 1935 року майбутній актор народився у сім'ї директора кінотеатру та аптекарки. Він був єдиною дитиною в родині та мав важке дитинство. Розлучення батьків, переведення з різних шкіл та нове оточення сильно вплинуло на життя Алена. У 14 років Делон кинув навчання в пансіоні, після чого його мати та вітчим вирішили, що той працюватиме у м'ясній крамниці. Цікаво, що саме у цьому віці майбутній актор зіграв роль у 22-секундному німому фільмі "Викрадення".

Однак, вже у 17 років він захотів бути льотчиком, тому пройшов службу в Національних військово-морських силах. Згодом юнак потрапив на війну в Індокитаї у складі парашутно-десантних військ і після демобілізації повернувся до Парижа. Там він працював офіціантом, але зрозумів, що хоче присвятити життя кіно. Втім, Ален несподівано для себе отримував численну кількість відмов, бо був занадто гарним.

Успіх у кіно та завершення кар'єри

Справжнє визнання акторові принесла кінокартина "На яскравому сонці" у 1960 році. Після участі в ній його стали запрошувати зніматися в різних проєктах, серед яких: "Рокко та його брати", "Затемнення", "Мелодія з підвалу”", "Одного разу злодій", "Зникла команда", "Мосьє Кляйн", "Леопард", "Басейн", "Самурай" та інші. Цікаво, що до 1990 року глядачі могли спостерігати за новими кінокартинами, де знімався Делон, кілька разів на рік.

Окрім участі в європейських стрічках, він з'являвся і в США. Однак, фільми не мали успіху, через що Ален повернувся до роботи у Францію.

Акторська кар'єра подарувала Делону чимало нагород. Він міг похизуватися володінням премій – "Сезар", "Бамбі", "Давид ді Донателло", "Золота камера" – та відзнак у Берлінському і Каннському міжнародних кінофестивалях.

Вже у 1999-му він повідомив про завершення акторської кар'єри. Втім, після цього протягом 11 років продовжував тішити фанатів участю у фільмах "Астерікс на Олімпійських іграх", "Один чоловік забагато" та "Актори".

Особисте життя та конфлікти в родині

Про особисте життя легенди кінематографа говорили майже всі. Він зустрічався з великою кількістю жінок, але одруженим був лише кілька разів. Перший шлюб Алена з акторкою Ромі Шнайдер тривав чотири роки.

Після розлучення з колишньою Делон зробив пропозицію Франсін Бартелемі. Жінка народила йому первістка – сина Ентоні. Однак, стосунки пари сильно погіршилися, і через п'ять років шлюбу зірки розійшлися.

Тривалий роман в актора був з моделлю Розалі ван Брімен. У пари народилися донька Анушка та син Ален-Фаб'єн.

А стосунки з Хіромі Роллін стали найскандальнішими за життя Делона. За словами дітей актора, вона знущалася з Алена, як морально, так і фізично, була жорстокою з тваринами й привласнила особисті листування зірки.

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