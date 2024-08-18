Цей французький актор запам'ятається українцям не лише ролями у фільмах, а й підтримкою після початку повномасштабного російського вторгнення. Кіно 24 розповість, як Делон підтримував Україну та її народ під час війни з країною-агресоркою Росією.

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Як Ален Делон підтримував Україну

Ален Делона вважають справжнім прихильником України. Власне, у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії він поспілкувався з президентом Володимиром Зеленським, а також зачитав уривок із "Заповіту" Тараса Шевченка французькою мовою. Це стало частиною програми, присвяченій Україні, яку Ален Делон записав для французького каналу TV5 Monde.

Тоді французький актор висловив свою підтримку українському народу у боротьбі проти окупантів. А у фіналі розмови Ален Делон зізнався: "Якщо я був би на 50 років молодшим, я вступив би в армію України", висловивши захопленням нашими Збройними Силами та всім народом.

"Слава Україні!", – цим гаслом актор завершив тоді розмову.

Наголосимо, що те, що легенда кіно прочитав "Заповіт" Тараса Шевченка вкотре стало виявом солідарності актора з українцями.

Ален Делон читає "Заповіт": дивіться відео

Так, проукраїнська позиція актора та його підтримка призвели до отримання української нагороди. Цьогоріч в квітні Володимир Зеленський нагородив Делона орденом "За заслуги перед Україною".

Тоді про нагородження зірки на телеканалі TV5MOMDE оголосив посол України у Франції Вадим Омельченко. Крім цього, дипломат також показав орден і зазначив, що це безпрецедентний випадок в українській історії.

Тоді ж Омельченко наголосив, що актор запевнив київське керівництво у безмежній підтримці ще з моменту початку війни в Україні 24 лютого 2022 року. "Для нас це символ, і це важливо", – ішлося в повідомленні українського посольства.

Зеленський нагородив легенду французького кіно Алена Делона орденом: дивіться відео

Додамо, що легенда французького кіно ще у 2017 році заявив, що завершує свою кінокар'єру. А ось розпочав він її в 1957 році. Серед найвідоміших фільмів за його участі: "На яскравому сонці", "Рокко та його брати", "Леопард", "Нескорений", "Самурай", "Сицилійський клан" та інші.