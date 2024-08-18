Этот французский актер запомнится украинцам не только ролями в фильмах, но и поддержкой после начала полномасштабного российского вторжения. Кино 24 расскажет, как Делон поддерживал Украину и ее народ во время войны со страной-агрессором Россией.

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Как Ален Делон поддерживал Украину

Ален Делона считают настоящим сторонником Украины. Собственно, в 2022 году после полномасштабного вторжения России он пообщался с президентом Владимиром Зеленским, а также зачитал отрывок из "Завещания" Тараса Шевченко на французском языке. Это стало частью программы, посвященной Украине, которую Ален Делон записал для французского канала TV5 Monde.

Тогда французский актер выразил свою поддержку украинскому народу в борьбе против оккупантов. А в финале разговора Ален Делон признался: "Если я был бы на 50 лет моложе, я вступил бы в армию Украины", выразив восхищение нашими Вооруженными Силами и всем народом.

"Слава Украине!", – этим лозунгом актер завершил тогда разговор.

Подчеркнем, что то, что легенда кино прочитал "Заповіт" Тараса Шевченко в очередной раз стало проявлением солидарности актера с украинцами.

Ален Делон читает "Заповіт": смотрите видео

Так, проукраинская позиция актера и его поддержка привели к получению украинской награды. В этом году в апреле Владимир Зеленский наградил Делона орденом "За заслуги перед Украиной".

Тогда о награждении звезды на телеканале TV5MOMDE объявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко. Кроме этого, дипломат также показал орден и отметил, что это беспрецедентный случай в украинской истории.

Тогда же Омельченко подчеркнул, что актер заверил киевское руководство в безграничной поддержке еще с момента начала войны в Украине 24 февраля 2022 года. "Для нас это символ, и это важно", – говорилось в сообщении украинского посольства.

Зеленский наградил легенду французского кино Алена Делона орденом: смотрите видео

Добавим, что легенда французского кино еще в 2017 году заявил, что завершает свою кинокарьеру. А вот начал он ее в 1957 году. Среди самых известных фильмов с его участием: "На ярком солнце", "Рокко и его братья", "Леопард", "Непокоренный", "Самурай", "Сицилийский клан" и другие.