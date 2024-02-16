Путинская шл**ндра, – Байкова резко ответила Меган Фокс на нелепую шутку об украинских женщинах

Известная во всем мире украинская супермодель Алина Байкова резко ответила Меган Фокс, которая на днях унизила украинок, назвав их "надувными куклами". Впоследствии актриса извинилась, впрочем, было уже слишком поздно.

Волна хейта и возмущенных комментариев посыпались на звезду "Трансформеров" из-за публикации, сделанной Фокс в инстаграм. Среди них свою реакцию оставила всемирно известная украинская супермодель Алина Байкова.

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Алина Байкова отреагировала на скандальную публикацию Меган Фокс

Комментарий от Байковой появился под постом актрисы в соцсетях. Кроме этого, на ее личной странице, на которую подписано более 4,1 миллиона человек, супермодель оставила несколько "приветственных слов" в адрес Фокс.

Подруга, помечтай! И продолжай стараться! Но пока ты остаешься маленькой путинской шл**ндрой,

– написала Байкова в комментариях под постом.

Снимок своего комментария модель опубликовала в инстаграм сторис, где написала возмутительный текст и выругалась на Меган Фокс.

Как же задолбали эти безмозглые с*ки, которые пытаются выглядеть как украинские надувные секс-куклы. Потому что быть похожей на украинок – нереально. Для этого надо иметь, как минимум, мозги и сердце, чтобы функционировать... Закладываюсь, что она тупая. Увидите, как она проголосует за Трампа,

– дописала Алина.



Меган Фокс попала в скандал / Скриншот из сторис

Меган Фокс нелепо пошутила над украинскими женщинами

Актриса из "Трансформеров" пыталась унизить украинских женщин, но после волны критики она извинилась, сказав, что "совсем не это имела в виду". Под последним фото, которое звезда опубликовала с вечеринки, она нелепо пошутила, из-за чего получила шквал хейта и возмущения, как украинских, так и зарубежных подписчиков.

О Боже, посмотрите, как я изменилась... я совсем не похожа на себя. Оказывается, это была лишь теневая фотография с мобильного телефона, где я выглядела, как украинская надувная кукла. На самом же деле, я выгляжу, как одна из тех супердорогих силиконовых секс-кукол, которые можно купить только в Японии,

– написала Фокс.