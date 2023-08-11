Грантовая программа Gold Fellowship направлена на поддержку молодых режиссеров и содержит не только финансовую помощь, но и личное наставническое сопровождение, а также возможность активного сотрудничества с единомышленниками.

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Украинский режиссер Алиса Коваленко номинирована на оскаровскую стипендию

Алиса Коваленко в своем фейсбуке сообщила, что до конца августа будут вручены две стипендии: одна – международная, другая – национальная (для режиссеров из США).

Это очень приятный сюрприз и большая честь быть украинской финалисткой премии Оскар в Золотой женской стипендии 2023!

– радостно написала женщина.

"Каждый год они выбирают трех международных и трех начинающих американских режиссёров. В конце августа будут присуждены две стипендии – одну международную и одну внутреннюю. Но это уже важное признание. Спасибо Academy Gold!", – дополнила она.

Алиса Коваленко может получить стипендию от Американской киноакадемии 2023 года / Фото из фейсбука режиссера