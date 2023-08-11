Грантова програма Gold Fellowship спрямована на підтримку молодих режисерів і містить не тільки фінансову допомогу, але й особистий наставницький супровід, а також можливості активної співпраці з однодумцями.

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Українську режисерку Алісу Коваленко номінували на оскарівську стипендію

Аліса Коваленко у своєму фейсбуці повідомила, що до кінця серпня будуть вручені дві стипендії: одна – міжнародна, інша – національна (для режисерів із США).

Це дуже приємний сюрприз і велика честь бути українською фіналісткою премії Оскар у Золотій жіночій стипендії 2023!,

– радісно написала жінка.

"Щороку вони обирають трьох міжнародних і трьох американських режисерок-початківців. Наприкінці серпня буде присуджено дві стипендії – одну міжнародну та одну внутрішню. Але це вже важливе визнання. Дякуємо Academy Gold!", – доповнила вона.

Аліса Коваленко може отримати стипендію від Американської кіноакадемії 2023 року / Фото з фейсбуку режисерки