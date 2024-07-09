Мир шокирован: знаменитая Алисса Милано отреагировала на циничный обстрел "Охматдета"

Американская актриса Алисса Милано, известная по сериалу "Все женщины ведьмы", выразила свою реакцию на очередную вражескую атаку со стороны России. 8 июля государство-террорист нанесло мощные ракетные удары по Украине.

В частности, оккупанты выпустили более 40 ракет по разным городам, включая Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск и Покровск. В Киеве ракета попала в детскую больницу "Охматдет", что повлекло значительные повреждения и вызвало волну возмущения во всем мире.

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Алисса Милано поддержала украинцев после обстрела "Охматдета"

Алисса Милано сделала репост о событиях в своем инстаграме, где поделилась ужасными кадрами разрушения корпуса больницы. Она выразила свое сочувствие и поддержку всем украинцам, которые пострадали от этой атаки. Милано также призвала своих подписчиков поддержать Украину в это трудное время.

В комментариях под постом украинцы искренне поблагодарили Алиссу Милано за ее усилия в распространении правды о ситуации в Украине среди иностранцев. Они отмечали, что актриса использует свою платформу для привлечения внимания к трагедии и поддержки украинского народа, а международная поддержка крайне важна в эти трудные времена