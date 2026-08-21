Как рассказала актриса в своем инстаграме, проблемы в Милане возникли еще в 2011 году, после рождения сына. До этого она пережила выкидыш, поэтому сама беременность сопровождалась постоянной тревогой. Первый приступ паники случился уже в первую ночь после возвращения из роддома. Кесарево сечение, трудности с грудным вскармливанием – все это вместе привело к тому, что актриса начала винить себя, убеждая себя, что она плохая мать.



Алиссия Милано провела три дня в психиатрической клинике / Фото Getty Images



Когда Милано вернулась к работе, легче не стало. Она постоянно переживала за сына, прокручивала в голове самые худшие сценарии, а после долгих съемочных дней на нее наваливались настоящие приступы тревоги.

Три дня в больнице

Однажды, примерно во два часа ночи, Милано сама приехала в приемное отделение и попросила о помощи. В психиатрической больнице она провела три дня.

Актриса рассказывает, что большую роль в ее выздоровлении сыграли психиатр и терапевт, с которыми она работала уже после выписки. В то же время она признается, что ее особенно беспокоит положение женщин, у которых нет денег или страховки, чтобы получить такую же помощь.

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Именно поэтому, считает Милано, важно возвращаться к этой теме даже спустя годы. Послеродовые психические проблемы – это не слабость и не повод для стыда, а реальное состояние, которое иногда требует серьезного вмешательства. И если женщина просит о помощи – эту просьбу нельзя игнорировать.

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