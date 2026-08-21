Как сообщает pagesix, актер, устроивший в феврале пьяный дебош во время празднования Марди Гра в Новом Орлеане, признался, что до сих пор употребляет алкоголь каждый день.



Шая Лабаф до сих пор употребляет алкоголь / Фото BACKGRID



В июне Лабаф признал свою вину по трем пунктам обвинения в нанесении побоев. Суд назначил ему два года испытательного срока и обязал пройти курс лечения от алкогольной зависимости.

Впрочем, в документах, которые цитируют американские СМИ, актер сам сообщил, что пьет алкоголь ежедневно. Также он отказался от психиатрической помощи.

Лабаф при этом регулярно поддерживает связь с офицером пробации и подтвердил, что должен завершить программы по контролю гнева и лечению проблем с употреблением психоактивных веществ к следующему месяцу.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

А все началось с Марди Гра

Напомним, в феврале актер несколько дней подряд праздновал Марди Гра в Новом Орлеане. Утро 17 февраля для него закончилось арестом.

По данным правоохранителей, Лабафа попросили покинуть бар во Французском квартале из-за агрессивного поведения. После этого ситуация, мягко говоря, пошла не по плану.



Шая Лабаф был арестован / Фото Orleans Parish Sheriff's Office



По данным следствия, актер начал избивать сотрудника заведения, а затем вернулся и вновь вступил в конфликт. Его пришлось сдерживать нескольким людям до приезда полиции.

На видео с инцидента также было зафиксировано агрессивное поведение актера и оскорбительные высказывания.

В итоге Лабафа доставили в больницу, а после выписки его арестовали и поместили в тюрьму. Позже он вышел под залог в 100 тысяч долларов.

Еще в марте источник, близкий к актеру, заявлял, что если Лабаф не перестанет пить, ситуация может закончиться очень плохо.

И вот спустя несколько месяцев появились новые подробности: ежедневное употребление алкоголя никуда не делось.

Следующее судебное заседание запланировано на 23 сентября, однако, согласно документам, Лабаф не будет присутствовать, поскольку в это время будет работать над фильмом.

Похоже, Голливуд в последнее время особенно внимательно следит за тем, что его звезды делают за пределами съемочной площадки. Например, Джаред Лето недавно лишился роли в новом фильме Барри Левинсона на фоне скандала и обвинений в домогательствах.