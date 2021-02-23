Культовый режиссер Вуди Аллен и его жена Сун-И Превен не пропустили премьеры скандального сериала HBO. В "Аллен против Фэрроу" раскрыли резонансный секс-скандал, а мужчину снова обвинили в растлении дочери. Вуди Аллен решил не молчать и прокомментировал увиденное.

Как известно, премьера 1 серии "Аллен против Фэрроу" состоялась в воскресенье, 21 февраля. В этом эпизоде ​​авторы проекту сделали акцент на интервью дочери режиссера Дилан, которая в деталях рассказала о том, как ее звездный отец ухаживал за ней с юных лет, а затем обратился к инцесту. По словам девушки, Вуди Аллен ее изнасиловал в 1992 году, когда ей было всего 7 лет.

Интересно Обвинять меня стало модно, – Вуди Аллен раскритиковал звезд, которые верили в его педофилию

На эти обвинения в ленте отреагировал Вуди Аллен. Он в очередной раз подчеркнул, что эти заявления являются фейковыми, а Дилан говорит их по просьбе матери Мии Фэрроу.

Эти документалисты не интересовались правдой. Вместо этого они годами тайно сотрудничали с Фэрроу и их помощниками, чтобы создать неловкую работу, пронизанную ложью. Как известно, на протяжении десятилетий эти обвинения есть категорически ложными,

– заявил он.

Кроме этого, в заявлении Вуди Аллен отметил, что дело тщательно расследовали и никаких доказательств, подтверждающих заявления Дилан Фэрроу, не нашли. Кинопроизводители также обращались к режиссеру за комментарием и дали ему всего несколько дней на это. Поэтому Вуди Аллен убежден, что документалисты не были заинтересованы в поисках правды, ведь HBO "имеет постоянные производственные соглашения и деловые отношения с Ронаном Фэрроу" – сыном Вуди и Мии, который является сторонником движения #MeToo.

"Хотя этот некачественный кусочек информации может привлечь внимание, он не меняет фактов", – добавил Вуди Аллен.

"Аллен против Фэрроу": что известно о документальном фильме

Лента "Аллен против Фэрроу" будет состоять всего из 4 эпизодов, которые уже привлекли бешеную внимание публики. Сериал будет состоять из интервью бывшей жены Аллена – Мии Фэрроу, а также их детей Дилан, Дейзи и Флетчера. Также своими мыслями о ситуации поделились друзья семьи, которые якобы подтвердят, что режиссер имел особое отношение к Дилан.

Было столько дезинформации... столько лжи. Меня подвергали сомнений, контроля и любого вида унижения, – говорит Дилан Фэрроу в сериале.

Отмечается, что Вуди Аллен имел отношения и с другими потомками. Об этом, как утверждают авторы проекту, свидетельствуют и его отношения с усыновленным дочерью Сун и Превен, с которой режиссер женился в 1997 году.

"Аллен против Фэрроу": смотрите трейлер

В то же время Мозес Фэрроу – усыновленный сын Вуди и Мии – не появится в сериале. Он аргументировал это тем, что его сестра Дилан поддалась манипуляциям матери.

Реакция авторов сериала

В журнале The Washington Post режиссеры фильма "Аллен против Фэрроу" Кирби Дик и Эми Зиринг заявили, что они намеренно сосредоточили внимание на истории Дилан.

"Здесь больше речь идет о системности. Этот фильм рассказывает о соучастии, силу знаменитости, то, как мы все верим в то, что повторяется. Дик считает, что многие сторонники Аллена после просмотра фильма "или передумают, или посмотрят на все иначе", – рассказала Эми Зиринг.

Отметим, что дело против Вуди Аллена тянется с 1993 года. Тогда впервые дочь режиссера заявила об изнасиловании. Преступление расследовала полиция штата Коннектикут, где жила семья Вуди Аллена. Мужчину не задерживали, а в суде его признали невиновным.