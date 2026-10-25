Як зараз виглядає і куди зникла зірка підліткових комедій Аманда Байнс

В 2010 году Аманда Байнс неожиданно ушла из кино в возрасте 24 лет. После этого ее жизнь сопровождали громкие скандалы, проблемы со здоровьем и неудачные отношения. Так где же сейчас и как живет некогда популярная актриса – рассказывает 24 Канал.

Реклама Adv

популярные видео

Как Аманда Байнс стала звездой



Аманда Байнс / Фото из открытых источников



Аманда родилась 3 апреля 1986 года в Калифорнии. Ее отец работал стоматологом, а мама – офис-менеджером. С детства девочка увлекалась актерским мастерством, участвовала в театральных постановках и даже посещала курсы стендапа.

Уже в 10 лет она попала в популярное шоу Nickelodeon "All That", а впоследствии получила собственную программу "The Amanda Show".

Аманда Байнс / Фото imdb

Настоящую славу ей принесли подростковые комедии "Чего хочет девушка" (2003), "Она – мужчина" (2006), "Лак для волос" (2007) и "Сидни Уайт" (2007).

Реклама

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Байнс стала одной из самых популярных молодых актрис Голливуда. Казалось, еще немного – и она догонит Джулию Робертс. Но в 2010 году знаменитость внезапно объявила, что больше не хочет сниматься.

Скандалы и проблемы с законом

Последней киноработой Байнс стала комедия "Отличница легкого поведения" с Эммой Стоун.

Впоследствии в интервью актриса призналась, что была недовольна своей внешностью и игрой в фильме. Также она рассказала о злоупотреблении психоактивными веществами, которое негативно повлияло на ее жизнь.



В 2012 году Байнс оказалась в центре ряда скандалов, связанных с нарушениями правил дорожного движения и проблемами с законом. Позже актриса проходила психиатрическое лечение.

В 2013 году суд передал контроль над частью ее личных и финансовых решений матери. Опека длилась почти девять лет и завершилась лишь в марте 2022 года.

Реклама

Сама Аманда впоследствии неоднократно говорила о желании восстановить самостоятельность и вернуть контроль над собственной жизнью.

Что известно о личной жизни актрисы

В 2020 году Байнс объявила о помолвке с Полом Майклом, с которым познакомилась в конце 2019 года. Впрочем, отношения оказались нестабильными: влюбленные неоднократно расставались и мирились, а в конце концов разорвали роман.

Сейчас актриса встречается с Закари Ханом, который работает в сфере организации мероприятий.

В октябре 2026 года папарацци сфотографировали пару во время прогулки по Лос-Анджелесу. Влюбленные зашли выпить кофе и провели время вместе.

Где сейчас Аманда Байнс и чем занимается



Аманда Байнс и Закари Хан /Фото: Открытые источники



В 2026 году Аманда Байнс решила попробовать себя в новом амплуа. Бывшая звезда подростковых комедий запустила собственный бренд New York $peed, специализирующийся на дизайнерских сумках. Правда, покупатели оценили ее творчество неоднозначно: в сентябре сумки стоимостью 218 долларов вызвали споры в соцсетях. Одни восхищались необычным дизайном, другие удивлялись цене.

Реклама

Но самое интересное произошло в октябре. Байнс сообщила в инстаграме о работе над загадочным проектом "Kendall". Судя по обнародованным фрагментам сценария, история будет рассказывать о девушке, чья жизнь рушится после исчезновения любимого. Актриса заявила, что проект уже находится в производстве, однако пока не уточнила, будет ли это фильм, сериал или что-то другое.

Ранее мы уже рассказывали о голливудских актеров, которые были влюблены в своих коллег.