После 9 лет отношений: Аманда Сейфрид и Томас Садоски объявили о расставании

Еще в начале года Аманда Сейфрид рассказывала, что ее муж делает ради ее карьеры. А теперь 40-летняя звезда "Mamma Mia!" и 50-летний актер Томас Садоски объявили о разрыве после девяти лет брака.

Как сообщает People, по словам актеров, они уже некоторое время живут отдельно, и решение расстаться оказалось правильным для всей семьи.

"Мы всегда будем друг у друга – и это хорошо", – отметили они в совместном заявлении.

Более того, 15 сентября Сейфрид даже опубликовала фото Садоски в Instagram Stories, где он позировал с гекконом, и в шутку назвала его "папой рептилий". Похоже, у этих двоих действительно свое понимание цивилизованного расставания.

Как началась их история

Аманда и Томас познакомились в 2015 году во время работы над спектаклем "The Way We Get By". Впоследствии они снова встретились на съемках фильма "Последнее слово", где играли влюбленных.

Уже весной 2016-го экранная романтика перешла в реальную жизнь. В том же году пара обручилась, а в марте 2017-го тихо поженилась без пышной свадьбы. Через несколько дней после свадьбы родилась их дочь Нина, а в 2020 году – сын Томас-младший.

Сейфрид и Садоски редко выставляли свою семейную жизнь напоказ. Они поселились на ферме в штате Нью-Йорк, воспитывали детей, держали животных и вместе занимались благотворительностью.

Еще в январе 2026 года Аманда говорила, что муж "многое жертвует" ради ее карьеры, пока она работает над несколькими большими проектами.

А теперь пара решила поставить точку в браке. Правда, судя по их заявлению, не в отношениях как родителей и близких людей.

Возможно, именно поэтому пара недавно выставила дом на продажу. Как выглядит их гнездышко.