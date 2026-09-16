Як повідомляє People, за словами акторів, вони живуть окремо вже певний час, а рішення розійтися виявилося правильним для всієї родини.

Ми завжди матимемо одне одного – і це добре, – зазначили вони у спільній заяві.

Ба більше, 15 вересня Сейфрід навіть опублікувала фото Садоскі в Instagram Stories, де він позував із геконом, і жартома назвала його "татом рептилій". Схоже, у цих двох справді своє розуміння цивілізованого розставання.

Як почалася їхня історія

Аманда й Томас познайомилися у 2015 році під час роботи над виставою The Way We Get By. Згодом вони знову зустрілися на зйомках фільму Останнє слово, де грали закоханих.

Уже навесні 2016-го екранна романтика перейшла в реальне життя. Того ж року пара заручилася, а у березні 2017-го тихо одружилася без пишного весілля. За кілька днів після весілля народилася їхня донька Ніна, а у 2020 році – син Томас-молодший.

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Сейфрід і Садоскі рідко виставляли сімейне життя напоказ. Вони оселилися на фермі у штаті Нью-Йорк, виховували дітей, тримали тварин і разом займалися благодійністю.

Ще у січні 2026 року Аманда говорила, що чоловік "багато чим жертвує" заради її кар’єри, поки вона працює над кількома великими проєктами.

А тепер пара вирішила поставити крапку у шлюбі. Щоправда, судячи з їхньої заяви, не у стосунках як батьків і близьких людей.

Може саме тому пара нещодавно виставила дім на продаж. Як виглядає їх гніздечко.