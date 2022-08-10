Первыми важными проектами, в которых сыграла Аманда, были: "Как вращается мир", "Все мои дети", "Вероника Марс", а также "Плохие девчонки". Звезда часто представала полуголой в кадре, чтобы "сохранить работу".

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Аманда Сейфрид рассказала о съемках интимных сцен

По словам Аманды Сейфрид, она часто была без нижнего белья под одеждой. "В 19 лет я разгуливала без нижнего белья – и думала: "Вы что, шутите? Как я позволила этому произойти?", – рассказала Сейфрид

Я знаю, как: "Мне было 19, и я не хотела никого огорчать, и я хотела сохранить свою работу". Вот почему,

– продолжила она.

Аманда уверена, что сегодня ей было бы проще начинать актерскую карьеру, ведь на каждой съемочной площадке есть координаторы интимных сцен.

Аманда Сейфрид в фотосессии для журнала Porter / Фото Porter

Фильмография актрисы

36-летняя актриса хорошо известна украинским зрителям. Аманда Сейфрид сыграла в таких популярных фильмах:

"Любой Джон";

"Мамма Миа";

"Время";

"Письма к Джульетте";

"Глаза собаки";

"Аноним";

"Опасный бизнес";

"Девять жизней";

"Большая любовь".

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