Першими важливими проєктами, у яких зіграла Аманда, були: "Як обертається світ", "Всі мої діти", "Вероніка Марс", а також "Погані дівчиська". Зірка часто поставала напівголою у кадрі, аби "зберегти роботу".

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Аманда Сейфрід розповіла про зйомки інтимних сцен

За словами Аманди Сейфрід, вона часто була без спідньої білизни під одягом. "У 19 років я розгулювала без спідньої білизни – і думала: "Ви що, жартуєте? Як я дозволила цьому статися?", – розповіла Сейфрід

Я знаю, як: "Мені було 19, і я не хотіла нікого засмучувати, і я хотіла зберегти свою роботу". Ось чому,

– продовжила вона.

Аманда впевнена, що сьогодні їй було б простіше розпочинати акторську кар’єру, адже на кожному знімальному майданчику є координатори інтимних сцен.

Аманда Сейфрід у фотосесії для журналу Porter / Фото Porter

Фільмографія акторки

36-річна акторка добре відома українським глядачам. Аманда Сейфрід зіграла у таких популярних стрічках:

"Любий Джон";

"Мамма Міа";

"Час";

"Листи до Джульєтти";

"Очима собаки";

"Анонім";

"Небезпечний бізнес";

"Дев'ять життів";

"Велике кохання".

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