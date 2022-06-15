Цікаво, що "Джокер" став першим в історії фільмом з рейтингом R (до 17 років потрібний супровід батька чи опікуна), який зібрав мільярд доларів у світовому прокаті. На серпень 2021 року фільм про антагоніста Бетмена займав 66-ту позицію у списку 250 кращих фільмів за версією IMDb.

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Леді Гага може зіграти Гарлі Квінн у "Джокері"

Сьогодні Леді Гага веде переговори про те, щоб зіграти разом із Хоакіном Феніксом у продовженні фільму режисера Тодда Філіпса "Джокер", хіта Warner Bros., який отримав премію Оскар у 2019 році.

Філліпс деякий час писав сценарій разом зі співавтором "Джокера" Скоттом Сільвером і нарешті показав його студії. До того ж минулого тижня Філліпс оприлюднив у соціальних мережах назву нового проєкту – Joker: Folie à deux – назву, що посилається на медичний термін для ідентичного або схожого психічного розладу, який вражає двох або більше людей, як правило, членів однієї сім’ї.



Joker: Folie à deux – назва "Джокера 2" / Фото з інстаграму Тодда Філіпса

І хоча той самий пост у соцмережах показав, що Фенікс читає сценарій, участь актора ще не є юридичним фактом – джерела кажуть The Hollywood Reporter, що Warners ще не уклали офіційну угоду з актором.

Подробиці про персонажа у продовженні поки тримають у секреті, хоча ми всі знаємо, що Джокер відомий своїми насильницькими стосунками з Гарлі Квінн, його психіатринею, відомої як Arkham Asylum, яка пізніше закохується в нього і стає його партнеркою у злочині.

Якщо укладуть угоду з Леді Гагою, то нова Гарлі Квінн існуватиме в іншому всесвіті DC, ніж та Гарлі Квінн, яку грала Марго Роббі і яка з’являлася у "Загоні самогубців" 2021 року, а також кількох інших фільмах.

До речі, Філліпс раніше продюсував "Народження зірки", рімейк 2018 року, в якому знялися продюсер "Джокера" Бредлі Купер і Леді Гага.

І це ще не все – продовження "Джокера", найімовірніше, буде мюзиклом.

"Джокер": коротко про фільм

Персонаж Джокера підкорив кінематограф після виходу на екрани фільму "Темний лицар". Тоді культового лиходія зіграв Гіт Леджер, який вразив глядачів неперевершеною грою та витівками у стилі божевільного. Минуло більше ніж 10 років, як у Голлівуді знову вирішили розповісти історію Джокера. І це був 2019 рік.

У режисерське крісло сів Тодд Філліпс, який створив чуттєву драму про одного з найнебезпечніших лиходіїв Готема. За сюжетом, Артур Флек захоплюється стендаперами та мріє сам підкорювати глядачів гумором. Та невпевненість і відсутність підтримки публіки зіграли злий жарт: після фіаско і висміювання його виступу на телебаченні, головний герой наче втрачає розум та здійснює перші вбивства.

Фільм розкриває історію Джокера з таємницями його минулого, а тому у глядачів складеться враження, що вони добре знають Артура Флека і співчувають його особистій трагедії. Відтак всі моторошні вбивства не викликатимуть осуду, за що і розкритикував фільм Квентін Тарантіно.

"Джокер": дивіться трейлер

Акторський досвід Леді Гаги

2001 рік – "Клан Сопрано" (одна з дівчат біля басейну, не зазначена в титрах);

2009 рік – Noisemakers (камео);

2012 рік – "Люди в чорному 3" (інопланетянка на телеекрані, не зазначена в титрах);

2012 рік – "Сімпсони" (голос Леді Гага, епізод Lisa Goes Gaga);

2013 рік – "Мачете вбиває" (Жінка-Хамелеон);

2014 рік – "Маппети — Особливо небезпечні" (камео);

2014 рік – "Місто гріхів 2: Жінка, заради якої варто вбивати" (Берта);

2015 рік – "Американська історія жаху: Готель" (графиня Елізабет Джонсон);

2016 рік – "Американська історія жаху: Роенок" (чаклунка Ската, 3 епізоди);

2018 рік – "Народження зірки" (Еллі Мейн);

2021 рік – "Друзі: Возз'єднання" (у ролі самої себе);

2021 рік – " Дім Ґуччі" (Патриція Ґуччі).