Warner Bros. вирішила не псувати собі репутацію. Тому фільму не буде ні на стрімінгових платформах, ні в кінотеатрах.

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"Бетгьорл" – один із найдорожчих скасованих фільмів за всю історію

У "Бетгьорл" Майкл Кітон повинен був повторити свою роль Бетмена, разом з Леслі Грейс у ролі головної героїні Барбари Гордон, Джонатана Сіммонса в ролі батька Барбари, комісара Гордона та Фрейзера у ролі лиходія Світлячка.

The Hollywood Reporter повідомив, що бюджет "Бетгьорл" становив 90 мільйонів доларів. Хоч він і нижчий, ніж середній фільм про супергероїв DC, вирішили, що в ньому немає "видовища, якого глядачі звикли чекати від плати за проїзд DC", і що він не відшкодує свої втрати від виходу.

А все-таки, New York Post процитувала неназване джерело, яке повідомило, що бюджет насправді перевищив 100 мільйонів доларів і що фільм показав настільки погані результати під час перших тестових показів, що Warner Bros вирішили скоротити свої збитки.

Вони думають, що невимовна "Бетгьорл" буде непоправною,

– сказало джерело New York Post.

Це рішення означає, що фільм входить до найдорожчих скасованих кінематографічних проєктів за всю історію.

У статті для Variety Адам Б. Вері та Брент Ленг зазначили, що рішення повністю скасувати "Бетгьорл" дозволить студії "списати податки", це "розглядається всередині компанії як найбільш фінансово обґрунтований спосіб відшкодувати збитки".



Кадр з фільму "Бетгьорл" / Фото Кіноріум