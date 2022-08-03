Warner Bros. решила не портить себе репутацию. Потому фильма не будет ни на стриминговых платформах, ни в кинотеатрах.

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"Бэтгерл" – один из самых дорогих отмененных фильмов за всю историю

В "Бэтгерл" Майкл Китон должен был повторить свою роль Бэтмена, вместе с Лесли Грейс в роли главной героини Барбары Гордон, Джонатана Симмонса в роли отца Барбары, комиссара Гордона и Фрейзера в роли злодея Светлячки.

The Hollywood Reporter сообщил, что бюджет "Бэтгерл" составлял 90 миллионов долларов. Хотя он и ниже, чем средний фильм о супергероях DC, решили, что в нем нет "зрелища, которого зрители привыкли ждать от платы за проезд DC", и что он не возместит свои потери от выхода.

Тем не менее New York Post процитировал неназванный источник, который сообщил, что бюджет на самом деле превысил 100 миллионов долларов и что фильм показал настолько плохие результаты во время первых тестовых показов, что Warner Bros решили сократить свои убытки.

Они думают, что неописуемая "Бэтгерл" будет невосполнимой,

– сказал источник New York Post.

Это решение означает, что фильм входит в самые дорогие отмененные кинематографические проекты за всю историю.

В статье для Variety Адам Б. Вери и Брент Лэнг отметили, что решение полностью отменить "Бэтгерл" позволит студии "списать налоги", это "рассматривается внутри компании как наиболее финансово обоснованный способ возместить ущерб".



Кадр из фильма "Бэтгерл" / Фото Кинориум