"В 19 лет я разгуливала без нижнего белья": Аманда Сейфрид о съемках интимных сцен в кино
Источник:Porter
Американская актриса Аманда Сейфрид вспомнила о своей карьере. Как известно, в 19-летнем возрасте звезда часто снималась в интимных сценах.
Первыми важными проектами, в которых сыграла Аманда, были: "Как вращается мир", "Все мои дети", "Вероника Марс", а также "Плохие девчонки". Звезда часто представала полуголой в кадре, чтобы "сохранить работу".
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Аманда Сейфрид рассказала о съемках интимных сцен
По словам Аманды Сейфрид, она часто была без нижнего белья под одеждой. "В 19 лет я разгуливала без нижнего белья – и думала: "Вы что, шутите? Как я позволила этому произойти?", – рассказала Сейфрид
Я знаю, как: "Мне было 19, и я не хотела никого огорчать, и я хотела сохранить свою работу". Вот почему,
– продолжила она.
Аманда уверена, что сегодня ей было бы проще начинать актерскую карьеру, ведь на каждой съемочной площадке есть координаторы интимных сцен.
Аманда Сейфрид в фотосессии для журнала Porter / Фото Porter
Фильмография актрисы
36-летняя актриса хорошо известна украинским зрителям. Аманда Сейфрид сыграла в таких популярных фильмах:
- "Любой Джон";
- "Мамма Миа";
- "Время";
- "Письма к Джульетте";
- "Глаза собаки";
- "Аноним";
- "Опасный бизнес";
- "Девять жизней";
- "Большая любовь".
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