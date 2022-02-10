Что известно о сериале
История в новом проекте будет разворачиваться за тысячи лет до событий из книг писателя Джона Толкина и фильмов Питера Джексона по мотивам "Властелина колец". Известно, что Amazon уже запланировал пять сезонов этого сериала.
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В первом сезоне будет 8 серий, бюджет которых составил 464 миллиона долларов. Шоуранерами сериала являются Джон Д. Пейн и Патрик Маккей. Режиссером первых двух эпизодов станет Хуан Антонио Байона. Главные роли в сериале сыграют:
- Ленни Генри ("Гарри Поттер и узник Азкабана"),
- Роберт Арамайо ("Игра престолов"),
- Назанин Бонъяди ("Отель Мумбаи: противостояние"),
- Морфидд Кларк ("Темные начала", "Дракула") и другие звезды.
"Властелин колец: Перстные Власти": кадры к сериалу / Фото с твиттера Vanity Fair
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Что известно о "Властелине колец"
"Властелин колец" – это киноадаптация одноименного романа-трилогии Джона Толкина. В 1997 году Питер Джексон получил право на экранизацию произведения у продюсера Сола Зенца. Позже режиссер предложил проект студии New Line Cinema. Съемки начали в 1999 году.
Фильмы трилогии выходили в течение трех лет:
- 2001 год - "Братство перстня";
- 2002 год - "Две башни";
- 2003 год - "Возвращение короля".