В ноябре 2021 года новозеландский кинорежиссер и автор "Властелина колец" продал часть своей компании по разработке цифровых визуальных эффектов для кино и телевидения Weta Digital компании Unity Software. И обогатился на 1,6 миллиарда долларов.
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Это сделало Питера Джексона третьим человеком в истории, который стал миллиардером (после Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса), снимая фильмы.
Что известно о Питере Джексоне и "Властелине колец"
"Властелин колец" – это киноадаптация одноименного романа-трилогии Джона Толкина. В 1997 году Питер Джексон получил права на экранизацию произведения у продюсера Сола Зенца. Позже режиссер предложил проект студии New Line Cinema. Съемки начали в 1999 году.
Фильмы трилогии выходили на протяжении трех лет:
- 2001 год — "Братство кольца";
- 2002 год — "Две башни";
- 2003 год — "Возвращение короля".
За последнюю работу Питер Джексон получил 17 номинаций на премии Оскар, из них взял 11, при этом повторив рекорд лент "Бен Гур" и "Титаник". Картина "Возвращение короля" стала также второй работой после "Титаника", собравшего в мировом прокате более 1 миллиарда долларов.
Бэкстейдж со съемок "Властелина колец" / Фото Screen Crush
В 2021 году Питер Джексон стал продюсером и режиссером документального фильма о группе The Beatles, которая имеет название "The Beatles: Вернись".
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Кроме Питера Джексона, в рейтинг Forbes попали:
- Дуэйн Джонсон – 270 миллионов долларов. Четверть прибыли за 2021 год ему принесли роли в фильмах "Круиз по джунглям" и "Красное уведомление". Остальное составили доходы от бренда текилы Teremana.
- Трей Паркер и Мэтт Стоун – 210 миллионов долларов. Они являются авторами мультсериала "Южный парк".
- Тайлер Перри – 165 миллионов долларов. В 2021 году снялся в "Не смотрите наверх" и "Те, кто желают моей смерти". Актер-миллиардер чрезвычайно известен по своей роли Madea. Собственно, именно она сделала его знаменитым и самым богатым в мире.
- Риз Уизерспун – 115 миллионов долларов. В 2021 году актриса продала свою компанию Hello Sunshine, созданную в 2016 году, и стала богаче на 900 миллионов долларов.
Риз Уизерспун на протяжении длительного времени остается одной из самых высокооплачиваемых звезд в киноиндустрии. За один эпизод сериала "Утреннего шоу" или "Большая маленькая ложь" она получала не менее 1 миллиона долларов. В то же время в первом сезоне "Большой маленькой лжи" она получала еще 250 тысяч долларов. Риз Уизерспун также выступает в роли продюсера и получает большие гонорары за съемки в рекламе компании Crate & Barrel, которая занимается дистрибуцией мебели и предметов интерьера от европейских производителей.
- Чак Лорри – 100 миллионов долларов. Он является американским сценаристом, продюсером и композитором, создателем ситкомов "Грейс в огне", "Сибилл", "Дарма и Грег", "Два с половиной человека", "Теория большого взрыва" и "Мамочка".