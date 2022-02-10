У листопаді 2021 року новозеландський кінорежисер та автор "Володаря перснів" продав частину своєї компанії з розробки цифрових візуальних ефектів для кіно та телебачення Weta Digital компанії Unity Software. І збагатився на 1,6 мільярда доларів.

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Це зробило Пітера Джексона третьою людиною в історії, яка стала мільярдером (після Стівена Спілберга та Джорджа Лукаса), знімаючи фільми.

Що відомо про Пітера Джексона та "Володаря перснів"

"Володар перснів" – це кіноадаптація однойменного роману-трилогії Джона Толкіна. У 1997 році Пітер Джексон отримав права на екранізацію твору у продюсера Сола Зенца. Пізніше режисер запропонував проєкт студії New Line Cinema. Зйомки розпочали у 1999 році.

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Фільми трилогії виходили впродовж трьох років:

2001 рік — "Братство персня";

2002 рік — "Дві вежі";

2003 рік — "Повернення короля".

За останню роботу Пітер Джексон отримав 17 номінацій на премії Оскар, з них взяв 11, при цьому повторивши рекорд стрічок "Бен Гур" та "Титанік". Картина "Повернення короля" стала також другою роботою після "Титаніка", що зібрав у світовому прокаті понад 1 мільярда доларів.



Бекстейдж зі зйомок "Володаря перснів" / Фото Screen Crush

У 2021 році Пітер Джексон став продюсером та режисером документального фільму про групу The Beatles, що має назву "The Beatles: Повернись".

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Окрім Пітера Джексона, в рейтинг Forbes попали:

Двейн Джонсон – 270 мільйонів доларів. Чверть прибутку за 2021 рік йому принесли ролі у фільмах "Круїз по джунглях" та"Червоне повідомлення". Решту склали доходи від бренду текіли Teremana.

– 270 мільйонів доларів. Чверть прибутку за 2021 рік йому принесли ролі у фільмах "Круїз по джунглях" та"Червоне повідомлення". Решту склали доходи від бренду текіли Teremana. Трей Паркер і Метт Стоун – 210 мільйонів доларів. Вони є авторами мультсеріалу "Південний парк".

– 210 мільйонів доларів. Вони є авторами мультсеріалу "Південний парк". Тайлер Перрі – 165 мільйонів доларів. У 2021 році знявся у "Не дивіться вгору" та "Ті, хто бажають моєї смерті". Актор-мільярдер надзвичайно відомий за своєю роллю Madea. Власне, саме вона зробила його знаменитим і найбагатшим у світі.

– 165 мільйонів доларів. У 2021 році знявся у "Не дивіться вгору" та "Ті, хто бажають моєї смерті". Актор-мільярдер надзвичайно відомий за своєю роллю Madea. Власне, саме вона зробила його знаменитим і найбагатшим у світі. Різ Візерспун – 115 мільйонів доларів. У 2021 році акторка продала свою компанію Hello Sunshine, створену у 2016 році, і стала багатшою на 900 мільйонів доларів.

Різ Візерспун упродовж тривалого часу залишається однією з найбільш високооплачуваних зірок в кіноіндустрії. За один епізод серіалу "Ранкового шоу" чи "Велика маленька брехня" вона отримувала не менше 1 мільйона доларів. Позаяк у першому сезоні "Великої маленької брехні" вона отримувала ще 250 тисяч доларів. Різ Візерспун також виступає в ролі продюсера й отримує великі гонорари за зйомки в рекламі компанії Crate & Barrel, яка займається дистрибуцією меблів і предметів інтер'єру від європейських виробників.