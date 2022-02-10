Amazon показал удивительные первые кадры сериала "Властелин колец: Колец власти"

Amazon Studios опубликовала первые кадры своего сериала "Властелин колец: Колец власти" (The Lord of the Rings: The Rings of Power). Премьера намечена на 2 сентября 2022 года.

Что известно о сериале

История в новом проекте будет разворачиваться за тысячи лет до событий из книг писателя Джона Толкина и фильмов Питера Джексона по мотивам "Властелина колец". Известно, что Amazon уже запланировал пять сезонов этого сериала.

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В первом сезоне будет 8 серий, бюджет которых составил 464 миллиона долларов. Шоуранерами сериала являются Джон Д. Пейн и Патрик Маккей. Режиссером первых двух эпизодов станет Хуан Антонио Байона. Главные роли в сериале сыграют:

Ленни Генри ("Гарри Поттер и узник Азкабана"),

Роберт Арамайо ("Игра престолов"),

Назанин Бонъяди ("Отель Мумбаи: противостояние"),

Морфидд Кларк ("Темные начала", "Дракула") и другие звезды.

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"Властелин колец: Перстные Власти": кадры к сериалу / Фото с твиттера Vanity Fair

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Что известно о "Властелине колец"

"Властелин колец" – это киноадаптация одноименного романа-трилогии Джона Толкина. В 1997 году Питер Джексон получил право на экранизацию произведения у продюсера Сола Зенца. Позже режиссер предложил проект студии New Line Cinema. Съемки начали в 1999 году.

Фильмы трилогии выходили в течение трех лет: