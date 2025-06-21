Первый сезон "Американской истории любви" будет рассказывать о красивой и одновременно трагической истории Джона Ф. Кеннеди-младшего (сына президента Джона Ф. Кеннеди) и его жены Кэролин Бессетт-Кеннеди. Известны первые детали будущего шоу, пишет Кино 24 со ссылкой на Vogue.

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"Американская история любви" – будущая антология режиссера Райана Мерфи, который является автором "Американской истории ужасов", "Монстр" (о братьях Менендес и Джеффри Дамера), "Голливуд" и других. Новый сериал будет рассказывать о самых громких историях любви, за которыми следил весь мир.

Первый сезон сосредоточится на истории Джона Кеннеди-младшего и Кэролин Бессетт-Кеннеди – одной из самых красивых и модных пар. Они поженились в 1996 году на острове Камберленд.

Сына 35-го президента США и руководительницу PR-отдела Calvin Klein постоянно обсуждали в прессе. Новоиспеченную миссис Кеннеди сравнивали с Жаклин Кеннеди, а в центре внимания всегда был ее стиль. Их романтическая история завершилась трагически. В 1999 году Джон, Кэролин и ее сестра Лорин погибли в аварии легкомоторного самолета.

Кто сыграет главные роли

Джеки Кеннеди – жену президента Джона Ф.Кеннеди и мать главного героя – сыграет Наоми Уоттс, номинантка на Оскар и Эмми.

Пол Келли и Сара Пиджон будут играть молодых влюбленных. Это начинающие актеры, о которых пока известно немного. Сара Пиджон недавно получила номинацию на премию "Тони".



Главные актеры / Фото из инстаграма Райана Мерфи

Полный актерский состав станет известен позже. Но интересно, что Райан Мерфи сделал ставку на новичков.

Среди интересных и известных персонажей в сериале появятся жена двоюродного брата Джона Кеннеди-младшего Кэрол Радзивилл, дизайнеры Кельвин Кляйн и Джанни Версаче.

Известна ли дата премьеры

Около недели назад стартовали съемки сериала в Нью-Йорке. Премьера первой серии запланирована на февраль 2026 года. Дата символическая – ко День святого Валентина.