Проект дебютировал в 2011 году. Известно, что это самый популярный сериал телеканала FX в жанре хоррор, который состоит из отдельных историй. В основном сезоны не связаны между собой. Каждый сезон неповторим и обязательно пощекочет нервы самым ярым любителям ужасов.

К теме Создатель "Американской истории ужасов" представил тизер спин-офа сериала

"Американская история ужасов": 10 фактов о спин-офф сериала

Новый сезон сериала будет называться "двойной сеанс" (Double Feature); Формат нового сезона сериала – антология; Изначально премьера планировалась на конец 2020 года, но была перенесена из-за перерыв производства вследствие пандемии COVID-19. Но уже через два дня первый эпизод сериала появится на телеканале FX; Первый сезон получит 16 эпизодов продолжительностью в час каждый; Сегодня известен график и названия первых 4-х эпизодов 10 сезона сериала.

График выхода первых 4-х эпизодов "Двойного сеанса"

Эпизод 1 – Cape Fear – 15 июля 2021;

– 15 июля 2021; Эпизод 2 – Dead and Buried – 22 июля 2021;

– 22 июля 2021; Эпизод 3 – Twisted Pleasures – 29 июля 2021;

– 29 июля 2021; Эпизод 4 – Overdose – 5 августа.

Одну из серий срежиссирует талисман Мерфи – Сара Полсон; Впервые сюжет спин-оффа сериала "Американской истории ужасов" будет связан с морской тематикой. В 10 сезоне будет две отдельные истории. То есть словно 2 сезона в 1. Один сюжет будет посвящен теме моря, а другой – суше;

Double Feature – это означает два сезона, выходящих в эфир для фанатов в одном календарном году! Удвойте удовольствие от просмотра! Одна история будет на море, другая – на суше,

– написал Райан Мерфи.

Комментарий Райана Мерфи о структуре спин-оффа / Фото Инстаграм режиссера Райана Мерфи

В каждому сезоне присутствуют одни и те же звезды, которые играют разных персонажей. И актерский состав постоянно пополняется. В частности, в одном из сезонов одну из главных ролей получила Леди Гага.

Актерский состав 10 сезона "Американская история ужасов"

Фрэнсис Конрой

Маколей Калкин

Лесли Гроссман

Билли Лурд

Сара Полсон

Эван Питерс

Адина Портер

Лили Рейб

Финн Уиттрок

Денис О'Хер

Райан Кира Армстронг

Спенсер Нович

Уже было представлено несколько фотографий будущего сезона.



Ми Родригес на съемках "Американская история ужасов" / Фото из инстаграма Райана Мерфи

Маколей Калкин и Лесли Гроссман на съемках "Американская история ужасов" / Фото из инстаграма Райана Мерфи

8 июля 2021 года на ютуб странице TV Promos появился трейлер 10 сезона сериала "Американская история ужасов"

Что нам показали в трейлере

В трейлере появляются исполнители одних из главных ролей: Кайя Гербер и Дэнни Трехо, который сыграет зловещего Санта-Клауса. В ролике он охотится за жертвой с битой и произносит зловещее "о-хо-хо!". Нам показывают как новые локации, так и те, к которым уже привыкли фанаты сериала. В трейлере также появляются зловещие существа, маньяки и совершенно неизвестные зрителю истории о героях.

"Американская история ужасов" 2021: смотрите трейлер